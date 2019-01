Indre-et-Loire : Le prix des mutuelles santé ont bien augmenté au 1er janvier 2019

Indre-et-Loire, France

C'est la mauvaise surprise de ce début d'année 2019, notamment pour les seniors. Le prix des mutuelles santé a augmenté, et pas qu'un peu pour certaines. En moyenne, l'augmentation est de 4%, et parfois jusqu'à 20% pour les cas les plus extrêmes. Les mutuelles justifient cette hausse par une provision de charges à réaliser avec le remboursement de 100% des tarifs des prothèses dentaires, auditives et des lunettes d’ici à 2022. Les associations de consommateurs sont d'ailleurs en ce moment très sollicitées sur le sujet, comme l'UFC-Que Choisir qui a déjà reçu des centaines de courriers depuis le 1er janvier (800 précisément) au niveau national.

Agnès Buzyn, la ministre de la santé, annonçait fin 2018 que le prix des mutuelles n'allait pas augmenter. A-t-elle menti? "Oui" répond Jean Vernet, de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir37

Les retraités, qui la charge pleine de leur mutuelle santé, sont particulièrement pénalisés. Selon Jean Vernet, de l'association UFC-Que Choisir 37, la tendance est valable entre 2018 et 2019, mais plus largement depuis dix ans. Il a le cas d'un retraité tourangeau dont la cotisation est passée de 107€ en 2009 à 189€ en 2019, soit une hausse de 76% en une décennie. En moyenne, selon UFC-Que Choisir, à couverture égale, l'augmentation est de 47% sur les dernières années. La cotisation moyenne en France est de 700€. Elle peut grimper jusqu'à 2.000€ par personne et par an. Pour contrecarrer l'inflation galopante des mutuelles, des retraités font appels à des courtiers, comme Joseph Thomas. Il habite avec sa femme à Luynes. Sa mutuelle lui proposait de passer de 229€ en 2018 à 249€ par mois en 2019. Son courtier lui a trouvé une mutuelle à 213€ par mois pendant 11 mois, sans hausse de prix pendant trois années. Il réalise ainsi une économie de plus de 700€ par an. "La mutuelle santé représente aujourd'hui un budget conséquent" dit Joseph Thomas. "Nous avons des amis qui sont obligés de prendre des garanties inférieures du fait des tarifs".

L'UFC-Que Choisir demande notamment à l'Etat de pouvoir changer plus facilement de mutuelle

L'UFC Que Choisir demande à l'Etat de rendre effective l’obligation de transparence des frais de gestion des mutuelles, de rendre plus lisible les garanties des complémentaires santé, et surtout de pouvoir changer plus facilement de mutuelle.