Indre-et-Loire : le réchauffement climatique a t-il une incidence sur les allergies dues aux pollens ?

Le printemps est la saison redoutée pour les personnes qui sont allergiques aux pollens et elles sont de plus en plus nombreuses en Touraine comme ailleurs. Nous ne sommes qu'au début de la pollinisation mais déjà beaucoup de personnes souffrent.

Le beau temps au printemps, un peu de vent...résultat, des crises d'éternuement, des yeux qui picotent et le nez qui coule. Ne cherchez pas, vous êtes sans doute allergique aux pollens.

L'indice est de 3 sur 5 pour le moment en Indre-et-Loire mais cela va monter en puissance explique Alain Thillay allergologue à Joué-les-Tours. "Nous ne sommes pas encore au pic mais il y a déjà des gens qui souffrent, tous ceux qui n'ont pas encore eu de désensibilisation. 2018 2019 et 2020 ont été de très belles années pour les pollens et cela va crescendo. Ces trois dernières saisons ont vraiment été puissantes en terme de pollinisation alors que les années passées étaient un peu plus pauvres car la météo était pluvieuse. Avec des printemps beaux et secs il y a plus de pollens, c'est sans doute lié au réchauffement climatique".

Après les pollens de bouleau et platane, les plus redoutés sont ceux de graminées, toutes les plantes herbacées.

Au cours de ce mois de mai une étude clinique sur la désensibilisation doit être menée au CHRU de Tours. Etude sur deux ans qui sera réalisée sur une dizaine de patients qui devront prendre un traitement au long cours.