Indre-et-Loire : le vaccin nasal anti-Covid en cours d'élaboration à Tours bloquerait la transmission du virus

Les recherches menées à Tours pour arriver à l'élaboration d'un vaccin nasal contre le Covid donnent des résultats de plus en plus encourageants. Les tests sur les animaux viennent de prouver que ce vaccin empèche les formes graves du Covid et surtout, qu'il bloque totalement la contagiosité.

Se vacciner contre le Covid-19 en se pulvérisant quelques gouttes dans le nez à trois semaines d'intervalle : ça ressemble à de la science fiction, mais c'est pourtant ce que des chercheurs d'Indre-et-Loire sont en train de mettre au point.

France Bleu Touraine vous a déjà parlé, depuis juin 2020, des travaux menés conjointement par l'université de Tours et l'INRAE pour concevoir un vaccin nasal. Plus les mois passent, plus les tests sur animaux sont nombreux et plus l'hypothèse devient crédible, selon l'équipe impliquée. Elle a donné ce jeudi une conférence de presse.

On a validé le fait que la contagiosité est stoppée par notre vaccin. Et sa composition est telle qu'il va pouvoir être efficace contre tout type de variants - Isabelle Dimier-Poisson

Pour l'instant, chez les rongeurs auxquels ce vaccin a été administré, quelque soit le variant, Wuhan, Béta ou Delta, il empêche les infections graves, et surtout, il bloque totalement la contagion, ce qu'aucun des vaccins actuels ne fait. Ce serait un énorme bénéfice, selon Isabelle Dimier-Poisson, qui dirige les recherches. "Malheureusement, les vaccins actuels ont une capacité très modérée au niveau de la contagiosité. On le voit bien au niveau du port du masque et des gestes barrières que nous devons continuer à faire. On a validé le fait que cette contagiosité est stoppée par notre vaccin. Et sa composition est telle qu'il va pouvoir être efficace contre tout type de variants" .

A priori, c'est le cas aussi avec Omicron, même si il faudra encore quelques tests pour en être certain. Facile à administrer, ce vaccin nasal serait aussi facile à conserver, puisqu'il peut être stocké à quatre degrés, voire à température ambiante. Idéal pour l'envoyer dans les pays dont la population n'est pas encore vaccinée, par exemple.

Des essais sur l'homme avant fin 2022, pour une commercialisation fin 2023-Début 2024

Avant une éventuelle mise sur le marché, fin 2023-début 2024, il va falloir mener trois phases d'essais cliniques, très vastes et donc très couteux : la somme de 300 millions d'euros est évoquée. L'université de Tours et l'INRAE viennent de concéder la License du candidat vaccin à une start-up, LoValTech, basée chez Mame, à Tours. C'est elle qui sera chargée de trouver le financement et de préparer l'industrialisation du vaccin nasal.

Ce vaccin nasal 100% français sera donc commercialisé, au mieux, fin 2023. Un délai qui ne remet pas son utilité en cause, selon Isabelle Dimier-Poisson : "déjà, notre vaccin va être à même de répondre à ces populations qui ne sont pas en capacité de bénéficier de vaccins, notamment pour la logistique, parce que ce sont des vaccins à conservation à -20 degrés alors que le nôtre se conserve à 4 degrés, voire à température ambiante. Par ailleurs, même si on arrive à sortir de cette pandémie, on sera toujours dans une situation d'épidémie où il faudra qu'il y ait des rappels et faire en sorte que la population mondiale soit vaccinée parce que le virus continuera à circuler. Ce vaccin qui protège des formes graves, mais qui, en plus, arrête la contagiosité aura toute sa position pour permettre de revenir à une vie pré-pandémique, même si il n'arrive que dans un an et demi".