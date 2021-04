Indre-et-Loire : les deux vaccinodromes de la métropole de Tours ouvrent ce mardi après-midi

Les deux vaccinodromes de la métropole de Tours ersont opérationnels à compter de ce mardi après-midi. Que ce soit le gymnase des 11 Arpents à Saint-Avertin comme l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire, ils ne pourront vacciner dans un premier temps que 2.500 personnes par semaine.

Il y aura, en principe, une montée en puissance de la vaccination à compter de la dernière semaine du mois d'avril. Une augmentation progressive liée à l'approvisionnement en vaccins.

Qui dit vaccinodrome ne dit pas se présenter spontanément pour se faire vacciner

Tout le monde a en mémoire les vaccinodromes mis en place en 2009 lors de la campagne contre le H5N1. Cette fois c'est différent, il faut prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib comme pour les autres centres de vaccination.

A Saint-Cyr-sur-Loire comme à Saint-Avertin il y a quelques critères pour être éligible à la vaccination : les personnes de 70 ans et plus, celles qui ont entre 50 et 69 ans et considérées comme à risque et, dans une moindre mesure, les moins de 50 ans qui souffrent de pathologies lourdes comme un cancer par exemple. Le vaccin administré est le Pfizer-BioNtech.

Nous pourrons monter à 6.000 doses par semaine

Pour le moment le personnel de santé de chaque vaccinodrome ne pourra faire que 2.500 injections par semaine, c'est limité reconnaît Sophie Lizé la présidente de la communauté territoriale de santé, "oui le nombre est limité pour le moment, nous espérons monter en puissance à compter de la dernière semaine d'avril pour arriver à vacciner 6.000 personnes par semaine dans chaque vaccinodrome au mois de mai. Les rendez-vous se prennent sur la plateforme Doctolib et l'Assurance maladie va appeler les plus de 75 ans qui n'ont pas été encore vaccinés afin qu'ils puissent avoir un rendez-vous".