Indre-et-Loire : les dons de sang manquent, sous l'effet du déconfinement et des jours fériés de mai

L'Etablissement français du sang lance l'alerte ce lundi. Les réserves de sang diminuent. La situation est particulièrement inquiétante pour les groupes O et B. Un appel est donc lancé pour faire revenir les tourangeaux, et plus largement les Français, dans les points de collecte.