Indre-et-Loire : les enfants découvrent le milieu médical grâce à l'Hôpital des Nounours

Les étudiants à l'école de médecine, mais aussi en école d'infirmière et d'orthophonie organisaient ce lundi 13 mars et mardi 14 mars un parcours de soin pour les doudous de petits écoliers âgés de 4 à 6 ans dans la salle Paul Texier au dessus des Halles à Tours. L'Hôpital des Nounours comme il se nomme, permet de faire découvrir le monde médical aux enfants, en dédramatisant et en leur faisant faire des activités ludique.

Le parcours commence avec un rendez-vous chez un nounoursologue, l'équivalent d'un médecin généraliste. Et ce lundi matin, c'est Emma, étudiante en médecine qui sera nounoursologue. Les enfants viennent consulter pour leurs doudous avec, bien sûr, leur carnet de santé. "Les doudous ont souvent soit mal à la tête ou au cœur. On leur fait la petite ordonnance avec laquelle ils repartent et ensuite ils font leur tour. Et là, on en a vu qui sont revenus. Et Doudou, il va mieux, donc c'est cool."

Les doudous se font même opérer, dans des conditions -presque- réelles © Radio France - Laurette Puaud

Une approche ludique de l'hôpital

Radiologie, cardiologie, orthophonie ou encore ophtalmologie, presque toutes les spécialités sont représentées. Les jeunes écoliers découvrent, via le doudou, le monde médical pour dédramatiser la blouse blanche. Tout en les impliquant.

Simon et Inès sont à la fin du parcours de soins avec leurs doudous, "il avait mal aux dents, parce qu'il a une carie. On lui a brossé les dents", explique d'abord Simon, 6 ans. "Mon doudou s'appelle Etoile. On est allé chez l'ophtalmo, il voit bien, tout va bien sauf qu'il a mal au cœur et on va voir ça chez le cardiologue !", raconte Inès, qui ira faire un électrocardiogramme au stand cardiologie.

L'électrocardiogramme que les doudous passent © Radio France - Laurette Puaud

Les doudous passent une radio, notamment dans l'IRM, souvent intimidant dans les hôpitaux © Radio France - Laurette Puaud

Faire de la prévention

La brossage des dents, hygiène des mains, il est aussi question de prévention. Et ces activités coïncident avec leur programme scolaire : les enfants commencent à travailler sur la santé et avoir leur premier rendez-vous avec l'infirmière scolaire. Chez les bénévoles, c'est aussi un moyen d'adapter son attitude avec les patients. C'est ce que constate Louis, en deuxième année d'études de médecine. "On adapte notre discours, notre attitude face à des enfants de grande section ce matin. Ca leur a apporté certes à eux le fait de pouvoir apprendre un peu tout ce qui se passe à l'hôpital, mais ça nous a apporté à nous aussi : pouvoir accompagner les enfants que nous rencontrons toute cette matinée."

Les étudiants en médecine avaient déjà vu les enfants dans les classes pour parler de la santé et de l'hôpital avant l'activité. Après le parcours à l'Hôpital des Nounours, les bénévoles reviendront les voir pour faire un suivi de l'évolution.