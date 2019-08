Indre-et-Loire : les étals des marchés contrôlés jusqu'au 15 septembre

Azay-le-Rideau, France

Comme tous les étés la direction départementale de la protection des populations mène une opération de contrôles sur les marchés d'Indre-et-Loire comme sur celui d'Azay-le-Rideau ce mercredi. Un contrôle qui n'aura duré qu'une petite heure sur ce marché où il faut bien le dire il n'y avait pas grand monde, seulement sept commerçants qui y avaient installé leur étal. A l'arrivée pas de fautes flagrantes, simplement quelques rappels à la réglementation en vigueur comme l'étiquetage pour cette fromagère.

On évolue qu'avec des remarques mais je ne pense pas que j'évoluerai plus que cela, je vais faire un peu plus attention sur l'étiquetage pour le taux de matière grasse qu'il faut absolument mettre sur les étiquettes mais sur les fromages la loi est contraignante car il y a des fromages qui n'aiment pas le froid, à 5° çà tue le goût ! - Régine Delisle

L'étiquetage, la chaîne du froid ou encore la liste des allergènes, voilà les principaux rappels à l'ordre que font les agents de l'Etat aux commerçants et notamment ceux qui font les marchés. Il y a eu cet été entre 200 et 300 contrôles inopinés en Touraine aussi bien dans l'hôtellerie restauration, les campings, les aires de jeu ou les marchés mais parfois la réglementation européenne a des exigences que les commerçants non sédentaires ne comprennent pas.

Le poisson par exemple avec l'introduction des notions en latin c'est complètement incohérent, les clients n'en ont rien à faire de savoir quel nom latin porte la sardine ou la moule, ce genre de chose que l'on impose à un poissonnier ce n'est pas franchement en harmonie avec ce que l'on devrait avoir - Alain Delaunay, commerçant

D'après la préfecture d'Indre-et-Loire depuis le 1er juin sur les 60 établissements qui ont été contrôlés sur différents marchés et foires, 32 ont fait l'objet d'un rappel réglementaire et 3 vont faire l'objet de procès-verbaux transmis au procureur de la République. Cette opération de l'été se poursuit jusqu'au 15 septembre.