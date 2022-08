Les hôpitaux de Loches et d'Amboise touchés par des fermetures des urgences cet été

Selon les données de l'ARS, les hôpitaux de Loches et d'Amboise n'ont pas pu éviter la fermeture ponctuelle de leurs urgences en juillet et en août. Les urgences de Tours et Chinon ont été épargnées mais ont parfois dû prendre en charge les patients redirigés depuis d'autres établissements.

Avant le début des grandes vacances, les différents services d'urgence d'Indre-et-Loire avaient tiré la sonnette d'alarme, indiquant que par manque de personnel, des fermetures étaient à craindre en juillet et en août. L'hôpital de Loches et celui d'Amboise n'y ont pas échappé, selon les données transmises ce mardi à France Bleu Touraine par l'Agence régionale de Santé.

A Loches, deux fermetures de 24 heures

L'hôpital de Loches a été contraint de fermer quatre fois ses urgences en juillet et en août. La dernière fermeture remonte au 13 août et n'a duré qu'une demi-journée, de 14 heures à 21 heures. Début août, en revanche, la fermeture a duré plus de 24 heures : de 7 heures le 8 août à 8 heures le 9 août. Les urgences ont également fermé du matin du 10 juillet au matin du 11 juillet et dans la nuit du 19 au 20 juillet. "A un moment donné, quand il n'y a plus personne à mettre sur les lignes du planning... on n'est pas des surhommes, des surfemmes" déclare Sophie Nadon, infirmière et responsable du syndicat CGT à l'hôpital de Loches. "On alerte depuis des mois, des années, personne n'écoute (...) en plus des gens ont quitté la profession, une trentaine d'agents sont partis depuis mars 2020. Je ne suis pas très optimiste, le personnel est toujours manquant, on n'a pas réussi à recruter cet été."

Le CHIC Amboise-Château-Renault, établissement le plus touché par les fermetures dans le département

Le Centre Hospitalier Intercommunal Amboise - Château-Renault avait prévenu, début juillet, que les urgences devraient rester fermer durant plusieurs nuits, jusqu'à deux par semaine, par manque de médecins. L'Agence régionale de Santé recense 6 fermetures des urgences amboisiennes en juillet, le double en août, de 18 heures 30 à 8 heures 30 (sauf une de 17 heures 30 à 8 heures 30). Cela ne veut pas dire que les cas médicaux graves étaient livrés à eux-mêmes, tient à préciser le maire d'Amboise et président du conseil de surveillance de l'hôpital. "On a toujours tout fait pour que ce soit ou les urgences, ou le SMUR. Jamais les deux [fermés] en même temps. On avait toujours une réponse à apporter à une urgence vitale. On a eu la chance d'avoir une saison estivale plutôt calme sur le plan médical" explique Thierry Boutard. "Je salue aussi nos habitants qui ont fait preuve de discernement, qui en sachant que les urgences étaient fermées le soir, sont venus en journée ou ont fait appel au SAMU (...) il y a une phase de recrutement d'urgentistes, je pense que des postes vont être pourvus au mois de septembre (à l'hôpital d'Amboise)."

On savait qu'en tant que CHRU, on récupérerait des patients si ça fermait ailleurs

Le CHRU de Tours a lui été épargné par une fermeture totale des urgences. "On savait qu'en tant que CHRU, on récupérerait des patients si ça fermait ailleurs" remarque Nathalie Lange, infirmière et responsable CGT. Ce qui s'est confirmé durant l'été. Les urgences tourangelles ont même accueilli des patients d'Orléans, précise-t-elle. Du travail en plus, la nuit surtout. "Ce n'était pas une charge en plus la journée aux urgences, c'était la nuit parce qu'aux alentours, ça fermait la nuit."