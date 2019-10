Indre-et-Loire : les laboratoires privés de biologie médicale en grève

Indre-et-Loire, France

Pas un laboratoire d'analyses médicales ouvert ce mardi 22 octobre en Indre-et-Loire. Ils ne seront pas ouverts non plus mercredi et jeudi. Les médecins biologistes qui travaillent dans les laboratoires privés rejoignent un appel national à la fermeture totale. Les syndicats et associations qui regroupent les laboratoires dénoncent la baisse de leurs financements par l'assurance-maladie. Une économie de 170 millions d'euros en 2020 leur est demandée. Ils protestent aussi contre une hausse des actes qui ne rendrait pas rentable leur activité. Ils craignent la fermeture de nombreux laboratoires de proximité, et le licenciement des personnes qui y travaillent.