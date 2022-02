Indre-et-Loire : "les malades du cancer ont pu être soignés normalement ces derniers mois malgré le Covid-19"

A l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, ce vendredi 4 février, une bonne nouvelle : malgré la mise en place du plan blanc à l'hôpital de Tours, depuis fin octobre, il n'y a eu aucune déprogrammation d'opération pour des personnes souffrant de cancer, en Indre-et-Loire. Un énorme soulagement pour Loîc Vaillant, le président de la ligue contre le cancer en Indre-et-Loire. Dans notre département, le cancer touche 4.000 personnes chaque année, mais le parcours de soins des malades n'a pas été interrompu par la dernière vague du Covid-19. "On nous a juste signalé un ou deux cas de retard de ce qu'on appelle les chambres implantables qu'on met en place pour faire les chimiothérapies dans de meilleures conditions qu'en faisant des injections dans les veines. Mais c'est le seul retard qu'on nous a signalé".

Les malades ont été pris en charge normalement, que soit des nouveaux malades diagnostiqués ou les malades dans leur suite de traitements - Le président de la ligue contre le cancer en Indre-et-Loire

Pourtant la mise en place du plan blanc, au CHRU de Tours, fin octobre, avait pu faire craindre des déprogrammations d'interventions. Ca n'a pas été le cas. Les soins pour le cancer ont été sanctuarisés, c'est-à-dire considérés comme impossible à retarder. La coordinatrice du comité d'Indre-et-Loire de la ligue contre le cancer a pu le vérifier auprès des malades : "Il y a eu vraiment une continuité des soins, y compris aussi au niveau des diagnostics" explique Marie Pressaie. "Lors de la première vague de Covid-19, on a vu un retard de diagnostic dû aux fermetures des cabinets de radiologie, ce qui avait, du coup, repoussé certains traitements. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les structures hospitalières se sont organisées. Il y a vraiment eu une continuité du parcour de soins".

Les dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal sont revenus à un niveau normal, après une forte baisse en 2020

En Touraine, en 2020, à cause des confinements, le dépistage du cancer du sein avait reculé de 11,5%. La chute des dépistages était de 3% pour le cancer colorectal, mais là aussi, retour à la normale depuis l'an dernier, comme l'explique le docteur Sengchanh-Vidal, coordonnatrice du centre régional des dépistages. "En 2021, on a eu une augmentation de notre activité par rapport aux années plus classiques, avec peut-être déjà un report des dépistages de 2020. Et sur le début de l'année 2022, malgré la vague Omicron, on voit que les professionnels de santé reprennent ce dépistage à bras le corps. Pour le moment, nous ne voyons pas de baisse de l'activité".

Malgré la vague Omicron, on voit que les professionnels de santé reprennent le dépistage à bras-le-corps" - Docteur Sengchanh-Vidal

Et comme l'offre de dépistage gratuit est faite aux mêmes personnes tous les deux ans, on verra cette année si celles qui ne se sont pas faites dépister en 2020 se rattrapent en 2022. Loîc Vaillant rappelle que "les retards de diagnostic pendant le premier confinement se sont inévitablement traduits par une augmentation de la morbidité des cancers. Ça n'a malheureusement pas été mesuré en Indre-et-Loire, ni même en France et c'est regrettable. Mais des équipes de recherche et de médecins anglais ont pu mesurer cette perte de chance et ça a pu aller jusqu'à une augmentation de la mortalité de 30% des nouveaux malades, pas 30% de l'ensemble des malades du cancer".