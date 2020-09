Indre-et-Loire : les médecins alertent sur les limites des téléconsultations, boostées par le confinement

101.543 téléconsultations en Indre-et-Loire entre janvier et août 2020. La pratique a littéralement explosé pendant le confinement. Si elle facilite le suivi de certains patients et permet d'effacer le risque de contamination en cas de malade du coronavirus, elle a ses limites.

Le nombre de consultations en télémédecine a explosé en France avec le confinement et l'Indre-et-Loire ne fait pas exception. Plus de 700 professionnels de santé tourangeaux ont assuré 101.543 téléconsultations entre janvier et août 2020 pour plus de 60.000 patients. En comparaison, il n'y a eu que 739 téléconsultations entre septembre 2018 et fin janvier 2020 selon la CPAM.

Au cabinet médical Rostand de Saint-Cyr-sur-Loire, même si les médecins pensent l'intégrer dans leur pratique pour le suivi de certains patients, le coronavirus a permis d'expérimenter rapidement les limites d'une consultation en appel vidéo : "les téléconsultations sont en général beaucoup plus rapides que nos consultations habituelles. On n'a pas du tout accès à l'examen clinique, c'est un abord très succin" explique Christophe Geniès, médecin généraliste et vice-président de l'ordre des médecins. "Pas de tension, de saturation ... on doit sur des arguments visuels se faire un regard très rapide sur l'état de nos patients, on a rien d'autre !"

Des patients un peu trop friands de téléconsultation

Pour les patients, ça signifie : pas de déplacements, un paiement sans sortir la carte puisqu'il est garanti par le tiers-payant, une ordonnance envoyée par mail, mais certains sont devenus un peu trop gourmands alerte le médecin : "On a mis un peu le frein parce qu'on a eu l'impression après la première phase du covid que pour les gens, c'était une espèce de drive-médecine. Les gens nous disaient : on fait une téléconsultation, mais on peut pas faire une téléconsultation pour tout !"

Et puis il y a l'aspect technique. Si au départ, Christophe Geniès utilisait une plateforme spéciale pour la prise de rendez-vous et la téléconsultation, elle s'est avérée trop compliquée notamment pour les malades les plus âgées : "On est repassé à des choses très simples, FaceTime, Whastapp, Messenger, Skype ... selon ce qu'ont nos patients. Se pose quand même le problème de la sécurisation des données médicales."

Pour les médecins, ces plateformes médicales ont un coût : jusqu'à 200 euros par mois et par médecin, un cabinet regroupant plusieurs praticiens ne peut pas partager l'abonnement.