Indre-et-Loire : les médecins de ville prennent leur part de la crise des urgences

Après celles de Chinon, ce sont les urgences de l'hôpital de Loches qui ont été contraintes de fermer mercredi 8 juin par manque de personnels. Le Professeur Saïd Laribi, chef des urgences du CHRU de Tours, lançait un appel à la responsabilité de tous patients et médecins de ville.

Le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins d'Indre-et-Loire - lui même médecin généraliste - le docteur Philippe Paganelli était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi 9 juin.

"Les médecins généralistes ne restent pas les bras ballants face à la crise des urgences"

Comme lors de la fermeture des urgences de Chinon pendant trois semaines, celle des urgences de Loches ce mercredi 8 juin, chaque fois, la direction de l'hôpital renvoie les patients vers la médecine de ville : encore faut il trouver un cabinet médical ouvert et un créneau disponible. "Nous avons une pénurie médicale en Indre-et-Loire" explique le Docteur Paganelli, "il faut qu'il y ait une bonne coopération ville-hôpital, ça existe déjà et il faut sûrement l'améliorer. _les médecins généralistes ne restent pas les bras ballants_. Ils travaillent en moyenne 45 heures par semaine. Il ne faut pas monter les médecins hospitaliers contre les médecins généralistes."

Mieux utiliser et optimiser le système de soins existant

"Nous sommes demandeurs depuis longtemps qu'il y ait une régulation à l'entrée de l'hôpital" ajoute le Docteur Paganelli et d'expliquer que certaines personnes qui se présentent aux urgences ne relèvent pas des urgences hospitalières : "pendant des années on a laissé tout le monde s'engouffrer, on ne peut pas continuer à avoir chaque année 10% d'augmentation des passages aux urgences de l'hôpital".

La régulation va devenir obligatoire pour éviter ce type de crise. Des médecins généralistes font déjà la régulation le soir de 20 heures à minuit, d'autres la font au centre 15 (numéro d'appel du Samu, le service d'aide médicale urgente), "il y a aussi le SAS le service d'accès aux soins où neuf médecins généralistes libéraux sont chargés de la régulation" précise le docteur Philippe Paganelli " on est aussi en train de mettre en place une maison médicale de garde opérationnelle le soir et le week-end sur le site de l'hôpital Trousseau". Cette maison de garde accueillera des médecins généralistes près des urgences de l'hôpital Trousseau dés le mois de septembre 2022.

Eduquer les patients

"Il faut éduquer la population" explique encore le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins d'Indre-et-Loire, pour une bonne utilisation du système de soins : "on ne va pas en claquant des doigts trouver plus de médecins, plus d'infirmières du jour au lendemain, celui qui peut faire ça il faut qu'il se présente directement aux urgences !" dit-il.

Le Docteur Paganelli précise par ailleurs qu'aujourd'hui les médecins généralistes gardent des créneaux ouverts pour pouvoir prendre entre deux rendez-vous des urgences. Et de conclure : "On ne peut pas dire que les médecins généralistes libéraux restent à rien faire" face à cette crise des urgences