Indre-et-Loire : les médecins généralistes appelés à la grève jusqu'au deux janvier

Vous aurez peut-être une mauvaise surprise si vous devez aller chez un médecin généraliste cette semaine : comme le premier et deux décembre derniers, ils sont appelés à fermer leur cabinet, à partir du lundi 26 décembre, pour demander notamment la revalorisation du prix des consultations.

"Il faut qu'on arrive à nous écouter. Il y a des belles paroles, mais absolument rien de concret dans les actes"

Le collectif "médecins pour demain" appelle à faire grève jusqu'au 2 janvier, avec possibilité de reconduire le mouvement jusqu'au 6 janvier. Impossible de savoir si cet appel aura autant de succès que celui d'il y a trois semaines, où plus de la moitié des cabinets généralistes étaient fermés.

Malgré tout, ce mouvement de grève pourrait envoyer encore un peu plus de monde vers les services d'urgences déjà débordés. La porte-parole régionale de "Médecins pour demain" en a bien conscience, mais selon elle, le manque de réaction du gouvernement après les premiers jours de grève rend nécessaire cette nouvelle mobilisation. "Le système de santé est déjà sacrément embouteillé. Même hors grève, c'est la catastrophe dans les hôpitaux, alors que les médecins généralistes sont en train de travailler avec des journées qui sont à rallonge. Donc aujourd'hui, l'effondrement du service public n'est pas due à la médecine libérale. Et c'est pour ça que l'appel à la grève doit être maintenu" estime le docteur Gabrielle Gallet-Voisin. "Il faut qu'on arrive à nous écouter. Il y a des belles paroles, mais absolument rien de concret dans les actes".

"On tient le système à bout de bras depuis des années, on arrive au point de rupture et on a essayé de le dire gentiment"

"Il faut quand même avoir conscience qu'on tient le système à bout de bras depuis des années, qu'on arrive au point de rupture et qu'on a essayé de le dire gentiment". La porte-parole souligne que les autorités sont prévenues de ce préavis depuis début novembre et qu'elles n'ont rien fait pour l'éviter. "On sait très bien que ça va être compliqué pour nos collègues des urgences, pour nos patients. Même si on fait la grève de la permanence des soins, si on est réquisitionné, on ira sans aucun souci".