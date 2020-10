Indre-et-Loire : les patients atteints de cancer, et leurs proches, seuls face à la maladie à cause du Covid

L'épidémie de Covid vient compliquer pas mal de choses en ce moment, et notamment le quotidien déjà difficile des malades atteints d'autres pathologies et de leurs familles. En raison du virus en effet, les proches ne peuvent pas assister aux consultations à l'hôpital, ou aux traitements prodigués, sauf exception comme dans le cas de personnes à mobilité réduite. Le patient se retrouve ainsi seul face à la maladie. Et ses proches se sentent eux aussi, un peu, abandonnés.

Je lui ai posé des questions, il ne savait pas, il confondait certaines choses - Carole, la femme d'un malade

Carole, par exemple, a encore du mal à en parler. Quand son mari a appris qu'il était atteint d'un cancer en août dernier, il était seul avec le spécialiste. Elle était alors au pied de la tour de l'hôpital Trousseau, interdite de l'accompagner, pour raison sanitaire liée au Covid. "Il a pas tout retenu, parce que lorsqu'il est revenu, je lui ai posé des questions, il ne savait pas, il confondait certaines choses qui ont été dites. Déjà, en temps normal, ce sont des termes qui sont très compliqués à comprendre, mais dans cette situation, c'est pire".

Tout est dans le regard, et le regard, il n'est pas facile à affronter dans ces moments là - Carole

Une difficulté, encore renforcée par la distance imposée par le masque. "Déjà, à l'hôpital, on voit la moitié des visages, tout est dans le regard, et le regard, il n'est pas facile à affronter dans ces moments là. On a pas le petit sourire qui pourrait aller avec et c'est compliqué".

C'est variable en fonction du médecin, de la pathologie, de la personne - Le Pr Louis Bernard

Le Professeur Louis Bernard est le chef du service des maladies infectieuses au CHRU de Tours. Il ne nie pas que des patients puissent se retrouver seuls au moment d'une annonce douloureuse, mais dit-il, "on fait de notre mieux" pour l'éviter. "C'est du cas par cas. Certaines annonces, c'est indispensable que le conjoint soit là, d'autres fois non. C'est variable en fonction du médecin, de la pathologie, de la personne".

Carole, elle, aimerait qu'un accompagnant puisse être autorisé dans toutes les étapes de la prise en charge de la maladie, avec bien sûr obligation du port du masque et du lavage des mains. "Le côté psychologique" rappelle-t-elle, "c'est très important dans la guérison".