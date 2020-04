Indre-et-Loire : les règles de confinement sont maintenus même pendant le week-end de Pâques

A la veille du week-end de Pâques, la Préfète d'Indre-et-Loire rappelle les règles de confinement imposées depuis le 16 mars dernier. Depuis le début du confinement, en Indre et Loire, plus de 73 000 contrôles ont eu lieu et plus de 2500 personnes ont été verbalisées.

A la veille du week-end prolongé de Pâques, la Préfète rappelle que le respect des interdictions de déplacement et de regroupement est plus que jamais indispensable.

Le virus continue de circuler sur le territoire, le confinement strict est donc maintenu.

Ainsi, dans le département, resteront interdits au public : les parcs, jardins, aires de jeux, équipements sportifs en plein air, aires de pique-nique.

Interdits également les sentiers de promenade et de randonnée, les berges des plans d’eau ainsi que les berges et plages de la Loire, du Cher, de l’Indre et de la Vienne, qu’ils soient publics ou privés mais ouverts à la circulation publique, ainsi que les bois et les forêts.

Certaines consignes sont également rappelées par la Préfecture :

Pas de sortie si je suis malade, si mon conjoint ou mes enfants sont malades, pas de visite à la famille et aux amis car cela les mettrait en danger.Ne pas se déplacer ou utiliser un véhicule sans raison.

Ne pas faire de sport en salle, ni en groupe

En ce week-end de Pâques, restez chez vous !

Il est possible de se faire livrer des repas et les courses à mon domicile ou muni d’une attestation dûment remplie : il est possible de faire les courses en respectant les gestes barrières et une distance d’un mètre avec les gens autour. Il est également possible, toujours avec l'attestation de se rendre à la pharmacie.

Possible aussi de faire une sortie indispensable à l’équilibre d'un enfant pendant une heure à proximité immédiate du domicile; déposer les enfants en garde si il s'agit d'un personnel soignant ou en cas de garde alternée, de promener le chien ; de pratiquer une activité physique individuelle en extérieur à proximité du domicile.

la Préfète d'Indre-et-Loire rappelle par ailleurs que des contrôles sont régulièrement organisés par les forces de l’ordre pour s’assurer du respect des règles de confinement et verbaliser les contrevenants.