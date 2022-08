Indre-et-Loire : les services d'urgence ont tenu cet été sans moyens et aucune reconnaissance financière

Les urgences d'Indre-et-Loire ont tenu le choc pendant l'été mais rien n'est réglé ! Avant l'été, les urgences et leurs personnels étaient au centre de toutes les attentions car les craintes étaient nombreuses face au manque de personnels, aux arrêts maladies et aux premières fermetures.

Les urgences étaient au centre de toutes les tensions et de toutes les attentions avant l'été.

Comment les urgences des hôpitaux du département ont elles passé l'été ?

Avec des fermetures souvent de 24 heures notamment à Loches (quatre fermetures pendant l'été) et surtout à Amboise (avec six fermetures en juillet et le double en août selon les chiffres de l'ARS). Par contre , à Tours et à Chinon, elles ont réussi à rester ouvertes tout l'été.

Pour témoigner de cet été aux urgences : Guillem Bouilleau, Chef de service des urgences à l'hôpital de Chinon était l'invité ce mercredi 31 août de France Bleu Touraine

70 à 90 heures supplémentaires par semaine pour les personnels cet été

"Les urgences de Chinon ont tenu grâce aux efforts des personnels, chaque professionnel a dû faire des heures supplémentaires : 70, 80, et jusqu'à 90 heures par semaine et les infirmières ont répondu présent de l'après-midi pour le soir et pour autant sur les fiches de salaire : rien aucune revalorisation salariale n'est encore apparue" explique Guillem Bouilleau qui confirme l'affirmation du collectif inter-urgences "L'hôpital a tenu mais au détriment des soins et au détriment des patients".

Début juillet 2022, Elisabeth Borne a notamment annoncé un « complément de rémunération » pour le travail de nuit, avec « un doublement des majorations pour les personnels soignants » et une hausse de 50% pour les gardes des médecins, mais pour l'instant, selon le chef du service des urgences de Chinon, les personnels n'ont rien vu venir sur leurs fiches de paie de l'été