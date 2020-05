Indre-et-Loire : méfiance d'un syndicat de soignants face au plan pour la santé prévu par le gouvernement

Alors que la crise sanitaire du Covid 19 continue a fait des victimes partout en France, Olivier Véran, le ministre de la santé a annoncé ce dimanche 17 mai dans le Journal du Dimanche le lancement le 25 mai d’un "Ségur de la santé".

Ce plan pour l’hôpital sera présenté d'ici cet été et devrait comporter une augmentation des salaires "au delà des primes" pour les personnels hospitaliers et notamment ceux des infirmières afin quelles atteignent un "niveau de rémunération correspondant au moins à la moyenne européenne", ce qui est loin d'être le cas actuellement.

Concernant le temps de travail, le ministre dit vouloir retravailler sur les 35 heures et mettre en place "un cadre beaucoup plus souple (...) Si des salariés de l'hôpital souhaitent travailler davantage et augmenter leur rémunération, il faut que ce soit possible."

Une proposition qui peut être dangereuse selon Anita Garnier, infirmière aux urgences à l’hôpital Trousseau à Tours et membre du syndicat Sud Santé. Si elle attendait une revalorisation des salaires, elle se méfie tout de même de ce plan. "Cela fait presque 15 ans que le gel du point d'indice a lieu dans la fonction hospitalière ! On est à la fin du peloton au niveau des pays de l'OCDE - l'Organisation de coopération et de développement économiques - on est 22e sur 30 en terme de salaires pour les soignants donc il est grand temps que ces salaires soient revalorisés", explique-t-elle.

"Si c'est pour nous revaloriser d'un côté mais nous enlever des collègues de l'autre, on ne s'y retrouvera pas !"

Mais elle est sceptique sur la proposition d'assouplir les 35 heures. "Les dangers c'est que proposer à des personnels des heures supplémentaires en contrepartie d'un salaire plus important ne réglera pas les soucis de fatigues liées à la charge de travail. Ce qu'il faut surtout ce n'est pas plus de flexibilité, ce sont des embauches !" milite Anita Garnier.

"Si les agents sont obligés de se rendre plus flexibles pour faire leur charge de travail, c'est qu'il manque tout simplement des agents pour travailler à l'hôpital ! En augmentant le temps de travail sur la journée, ça permet de faire des économies sur des emplois ailleurs donc il est hors de question que ce soit ces genres de propositions qui soient faites. Si c'est pour nous revaloriser d'un côté mais nous enlever des collègues de l'autre, on ne s'y retrouvera pas !" appréhende l'infirmière.

"Il va falloir un plan d'envergure et rapide"

Elle déplore également que le gouvernement ne décide d'agir pour l’hôpital qu'après une crise sanitaire comme celle du Covid-19. "On aurait peut-être pu limiter l'impact de cette crise si on avait eu les moyens de prendre en charge correctement les patients" dit-elle tout en rappelant qu'il est urgent d'agir pour les hôpitaux. "Il va falloir un plan d'envergure et rapide" prévient Anita Garnier.

Les personnels hospitaliers du CHRU de Tours demandent aussi un plan d'action pour arrêter les fermetures de lits. En 6 ans, plus de 17.000 lits ont été fermés dans les hôpitaux de France.