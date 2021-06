Indre-et-Loire : "n'attendez pas pour vous faire vacciner" dit le directeur de l'Agence Régionale de Santé

La vaccination a battu des records la semaine dernière en région Centre-Val de Loire avec 160 000 injections selon Laurent Habert. Le directeur de l'Agence Régionale de Santé vous encourage à vous faire vacciner au plus vite car à partir de la mi-juillet il y aura un peu de moins de doses de livrées

"N'attendez pas pour vous faire vacciner"....c'est la phrase du directeur de l'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire qui a fait le point sur la vaccination ce mardi dans notre région. La vaccination contre la Covid-19 a battu des records la semaine dernière avec 160 000 injections dans notre région.

Ceci dit, les taux espérés pour atteindre une immunité collective ne sont pas encore atteints. Le taux visé pour les plus de 50 ans et les personnes qui souffrent d'affections de longue durée est fixé à 85% d'ici la fin de l'été, nous n'en sommes pour le moment qu'à 65% aujourd'hui. Le directeur de l'ARS espère qu'environ 300 000 personnes de la région se feront vacciner d'ici le 14 juillet car ensuite ce sera plus compliqué en raison d'une baisse de 25 à 30% des livraisons de vaccins.

Priorité sera donnée à l'injection de la deuxième dose

En raison de la livraison de vaccins qui sera un peu moins importante à partir du 15 juillet, la priorité sera donnée aux personnes en attente de leur deuxième injection car, à priori, il ne sera pas possible de se faire vacciner sur son lieu de vacances. L'idée est donc de recevoir les deux doses près de chez soi, quitte à espacer un peu plus les deux injections, la première avant de partir en vacances et la seconde au retour.

Palmarès des vaccins les plus administrés en région Centre-Val de Loire

C'est le vaccin Pfizer qui est le plus injecté dans la région, 76% devant l'AstraZenéca 14% mais ce vaccin n'est quasiment plus administré en primo-injection, le Moderna est à 9% mais il est réservé aux professionnels de santé et le Jansen 1% réservé à la médecine de ville.