Indre-et-Loire : où donner son sang dans les prochains jours ?

L'Etablissement Français du Sang lance en urgence un appel au don. Avec le mois de décembre, et l'épidémie de grippe, les stocks sont nettement insuffisants.

La fin d'année a connu une forte baisse de fréquentation des sites de prélèvements. L'objectif de 100.000 poches de sang en réserve n'a pas été atteint à la fin du mois de décembre. L'EFS en comptait seulement 88.000 à cette date. Par ailleurs, l'épidémie de grippe présente aussi un impact important sur le niveau de collecte.

Chaque année 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de sang. Le prélèvement, après un entretien pour déterminer votre aptitude au don, dure entre 7 et 10 minutes. Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.

💉 #DonDuSang URGENT les réserves sont faibles : appel au don lancé par @EFS_Officiel

Aujourd'hui, vous pouvez décider de sauver des vies ! pic.twitter.com/0aWESxVNhZ — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) January 10, 2017

A Tours, vous pouvez donner votre sang en permanence à l'Etablissement Français du Sang - Hôpital Bretonneau, les Lundi et Jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Le Mardi de 13h à 18h30. Nouveauté cette année, c'est journée continue de 8h à 16h le Mercredi et le Vendredi

Où donner son sang dans les jours à venir ?

Amboise  Mardi 10 janvier, 14h-18h30, Salle des Fêtes

St Branchs  Samedi 14 janvier, 9h-12h30, Cantine école

Thilouze  Samedi 14 janvier, 9h-12h30, Place de la Mairie

Loches  Mercredi 18 janvier, 15h-18h30, Espace Agnès Sorel

Montlouis  Vendredi 20 janvier, 15h-18h30, Salle des Fêtes du Saule Michaud

Esvres  Samedi 21 janvier, 9h-12h30, Salle des Fêtes

Les collectes à destination des étudiants

Lycée Descartes  Mercredi 11 janvier, 9h-13h

Fac Sciences  Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 janvier, 13h-18h

IUT Tours Nord  Mardi 24 et mercredi 25 janvier, 13h-18h

CFA Joué les Tours  Jeudi 2 février, 8h30-12h/13h30-16h

Fac Droit Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 février, 13h-18h

Fac Médecine  Mardi 14 et mercredi 15 février, 13h-18h

CFA BTP St Pierre  Jeudi 16 février, 8h30-12h/13h30-15h30