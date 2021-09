Depuis la rentrée de septembre, les établissements scolaires de l'académie Orléans-Tours ont la possibilité de réserver des créneaux de vaccination pour leurs élèves de plus de 12 ans. Vingt-six collèges et lycées ont déjà participé à l'opération.

Indre-et-Loire : plus de 300 élèves vaccinés via leurs établissements scolaires

Ce mercredi 22 septembre, 18 élèves du collège Alphonse-Lamartine de Tours sont venus se faire vacciner sur le temps scolaire, au centre de vaccination des Halles. Un chiffre moins faible qu'il n'y paraît pour Magali Brulard, conseillère principale d'éducation (CPE) du collège, qui les accompagne, "nos élèves sont proches des centres hospitaliers alors dix-huit inscrits, cela reste important".

Si une majorité des collégiens vaccinés l'ont été grâce à leur famille, cette opération permet de prendre en charge ceux qui n'avaient pas encore de rendez-vous alors qu'ils désiraient recevoir le vaccin. "Je vais pouvoir reprendre le sport", raconte Nolan, élève en 5e C, "je ne pouvais pas avant car je n'avais pas de pass sanitaire." Nour, quant à elle, sera la première de sa famille à se faire vacciner contre le covid-19. Ses parents comptent le faire "plus tard" mais ils ont bien signé son autorisation pour lui permettre d'y aller avec le collège. Une "opération réussie" pour Magali Brulard.

72% des 12-17 ans vaccinés en Indre-et-Loire

La course à la vaccination des jeunes semble avoir porté ses fruits. La couverture vaccinale des 12-17 ans en Indre-et-Loire tourne autour de 72%, soit près de trois points au-dessus de la moyenne nationale. Environ 320 élèves de collèges et de lycées ont pu recevoir leur vaccin via leurs établissements scolaires.