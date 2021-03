52 826 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en Indre-et-Loire selon des données datant du dimanche 7 mars. Plus de 35.000 tourangeaux en ont reçu au moins une.

Indre-et-Loire : plus de 35.000 personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19

Après le coup d'accélérateur donné le week-end dernier à la campagne de vaccination (un demi million de doses injectées sur trois jours en France), aucune nouvelle arrivée de vaccins n'est prévue pour l'instant en Indre-et-Loire.

Dimanche dernier, 52 826 doses avaient été administrées dans le département. Certains des vaccinés, 17 237 précisément, en avaient reçu deux. 35 589 tourangeaux ont eu la première dose.

En Touraine, 54% des personnes vaccinées ont plus de 75 ans. 30% ont entre 50 et 74 ans, et présentent des comorbidités. 16% sont des personnels de santé, mais qui ne travaillent pas au CHU.