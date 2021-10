Indre-et-Loire : plus de 43.500 habitants n'ont toujours pas de médecin traitant

Si choisir un médecin traitant n'est pas obligatoire, depuis 2004 et la loi sur l'Assurance santé, le médecin est intégré au parcours de soins du patient et permet un meilleur remboursement des consultations. Pourtant en France l'Assurance maladie constate qu'il y a encore des trous dans la raquette d'où des opérations fréquentes de sensibilisation.

En Indre-et-Loire près de 10% des 16 ans et plus n'ont pas déclaré de médecin traitant à l'Assurance santé. Cela représente dans notre département un peu plus de 43.500 personnes. Un niveau qui reste stable depuis 5 ans et qui s'explique selon Christophe Geniès le vice- président de l'ordre des médecins en Indre-et-Loire : "Certains patients ne voient pas d'intérêt à avoir un médecin traitant déclaré sinon la CPAM ne lancerait pas des opérations pour inciter les gens à avoir un médecin traitant, en particulier les populations jeunes. La 2e problématique c'est la question de la démographie médicale. Même si l'Indre-et-Loire n'est pas trop mal lotie mais il faut savoir que même en agglomération il y a des zones qui sont sans doute sous-dotées en médecins et qu'un médecin qui gère en moyenne 1.200 patients on ne peut pas lui demander l'impossible non plus. Prendre des patients en tant que médecin traitant c'est tout à fait possible, encore faut-il pouvoir les voir et assurer leur suivi médical. La dernière chose c'est qu'en terme éthique et déontologique et en dehors du devoir d'humanité et de l'urgence, le médecin peut très bien pour des raisons personnelles et professionnelles ne pas prendre en charge un patient".

L'Indre-et-Loire est le département le mieux loti de la région

Si l'Indre-et-Loire est le département de la région Centre-Val de Loire le moins touché par le manque de médecins avec 98 pour 100.000 habitants selon les chiffres de septembre 2021 de l'Agence Régionale de Santé contre 64 pour 100.000 habitants par exemple pour le Loiret, il n'en reste pas moins que la couverture du territoire en médecins généralistes, pédiatres et gynécologues est très disparate selon les secteurs. Le Nord Touraine ainsi que le Sud souffrent toujours d'une pénurie de praticiens.