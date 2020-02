Indre-et-Loire: pour la CGT de l'hôpital de Tours, le départ d'Agnès Buzyn est un abandon de poste

Au CHRU de Tours et au Centre Hospitalier de Chinon, médecins hospitaliers et personnels soignants commentent le départ d'Agnès Buzyn de manière très négative. Abandon de poste pour la CGT, frustration chez le SNMH, le syndicat national des médecins hospitaliers-FO.

Indre-et-Loire, France

Frustration et sentiment d'abandon de poste chez les médecins hospitaliers et chez les personnels soignants du CHRU de Tours et du CH de Chinon. Voilà ce qui est ressenti en Touraine après la démission d'Agnès Buzyn pour devenir la tête de liste d'En Marche à Paris aux municipales. Agnès Buzyn est remplacée par Olivier Véran qui a aussitôt lancé une enquête nationale sur le mal-être des soignants. Ce qui ne va pas changer l'opinion du docteur Marc Lagier, délégué départemental du Syndicat National des Médecins Hospitaliers-Force Ouvrière à l'hôpital de Chinon

Chez les syndicats, la CGT du CHRU de Tours parle d'un abandon de poste de la part de la ministre. Pour Bruno Lecomte, militant CGT et infirmier au CHRU, ce n'est pas l'enquête sur le mal-être des soignants qui va apaiser le climat.