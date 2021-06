Indre-et-Loire : premiers cas de variant indien au CHRU de Tours

Deux cas de variant indien ont été détectés au CHRU de Tours confirme l'Agence régionale de santé (ARS). Il s'agit des deux premiers cas de ce variant recensés en Indre-et-Loire. L'ARS ajoute que la situation est surveillée attentivement. Ces premiers cas de variant Delta interviennent alors que la vaccination va s'intensifier et être facilitée dans le département ces prochains jours.

Les adolescents volontaires peuvent enfin se faire vacciner, avec des contours à préciser encore en Indre-et-Loire, notamment sur la présence obligatoire, ou non, d'un parent, et d'une attestation de consentement. Plus de 10.000 doses sont disponibles cette semaine dans les centres de vaccination du département.

Vaccination au Vinci de Tours le soir sans rdv

Les centres de vaccination vont adapter leurs horaires pour vacciner plus largement et celui du Palais des Congrès-Le Vinci, par exemple, sera ouvert vendredi 18 juin sans rendez-vous de 19h à 21h30. Alors qu'à Loches, ce sera le dimanche 4 juillet que le centre sera ouvert toute la journée sur rendez-vous.

Au 10 juin, environ 266.000 personnes ont été vaccinées en Indre-et-Loire, soit 44% de la population du département. 110,000 personnes ont reçu les deux doses de vaccin.