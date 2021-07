Indre-et-Loire : quels centres de vaccination vont fermer temporairement cet été ?

Alors qu'à partir du mercredi 21 juillet, il faudra montrer un pass sanitaire pour aller dans les lieux culturels, beaucoup de Français en profitent pour se faire vacciner. Une manière d'éviter d'en passer par le coton-tige dans le nez tous les quatre matins pour aller voir un film au cinéma ou boire une bière au bar dès le mois d'août.

L'allocution d'Emmanuel Macron, le 12 juillet, permet à la vaccination de connaître un rebond. Le problème, c'est que la forte demande oblige les centres de vaccination à suivre la cadence. Or, les professionnels de santé ont aussi besoin de souffler, de prendre des vacances cet été. En Indre-et-Loire, certains centres vont fermer temporairement, d'autres rester ouverts. Mais c'est à chaque fois, un cas de conscience.

Deux voire trois fermetures temporaires

Sur les neuf centres de vaccination du département, deux vont fermer temporairement. Il y a d'abord celui de Neuillé-Pont-Pierre. À partir du lundi 26 juillet, au soir, il baisse le rideau jusqu'à la rentrée de septembre. Les doses et les personnels disponibles iront alors renforcer les centres de l'agglomération qui en ont le plus besoin, comme Saint-Cyr-sur-Loire ou le Vinci à Tours. A la rentrée, ce centre de Neuillé-Pont-Pierre rouvrira d'abord le week-end des 4 et 5 septembre, puis le mercredi 8 en nocturne (sans doute de 18h à 21h30) pour s'adapter au mieux au besoin des personnes restant à vacciner, des actifs principalement, et qui travaillent dans l'agglomération.

Autre centre qui va fermer temporairement, celui de Joué-lès-Tours, le Palais des Sports Marcel Cerdan, lui, sera fermé une semaine en août. La date exacte sera fixée dans les prochains jours.

Pour le reste, l'extension du pass sanitaire rebat un peu les cartes. Le centre de Beaumont-en-Véron, à côté de Chinon, sera ouvert finalement tout l'été, alors qu'il aurait dû normalement faire une pause de 15 jours. "On fait du rab même si nous sommes épuisés car tous les créneaux sont de nouveau complets. On va donc faire encore 18.000 injections jusqu'à la fin du mois d'août", assure Patrick Riocreux, le président de la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) du secteur, qui gère le centre.

À Amboise, en revanche, on se pose encore la question. Les deux coordinatrices du centre aimeraient faire souffler leurs bénévoles et leurs 16 professionnels de santé qui se relaient six jours sur sept depuis huit mois. Mais voilà, on est passé de 3.500 à 5.000 injections par jour en une semaine et il y a sans cesse de la demande. Une réunion est prévue ce mardi 20 juillet pour savoir comment maintenir une activité vaccinale tout en faisant reposer les équipes. La piste d'une réduction des horaires ou jours d'ouverture est à l'étude. Le souci, c'est qu'il faut trouver du personnel disponible.

La fusion des deux vaccinodromes toujours en suspens

Les centres de vaccination du Vinci à Tours, de Saint-Avertin et de Saint-Cyr-sur-Loire restent quant à eux ouverts normalement. Le Vinci doit fermer le 30 août comme convenu initialement tandis que les deux vaccinodromes de Saint-Avertin et Saint-Cyr-sur-Loire sont censés fusionner en un seul lieu fin août. Mais les coordinateurs qui gèrent ces centres n'ont plus de nouvelles des responsables politiques. Enfin, pour le centre de Loches, nous n'avons pas eu de précisions.