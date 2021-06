Indre-et-Loire : léger ralentissement des prises de rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19

La vaccination contre la Covid-19 commencerait-elle à battre de l'aile en France ? Alors que la barre symbolique des 30 millions de français qui ont reçu une première dose de vaccin est sur le point d'être franchie, en Indre-et-Loire les deux plus gros vaccinodromes que sont Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Avertin voient chaque jour une trentaine de rendez-vous qui ne sont pas honorés et le taux de remplissage des centres ne serait à ce jour que de 60% la semaine prochaine en Touraine, autrement dit, les créneaux pour se faire vacciner sont nombreux.

Plusieurs explications avancées

Sophie Lizé présidente de la CPTS sur la Métropole de Tours ( Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) et responsable du centre de vaccination de Saint-Cyr-sur-Loire explique, "avec la baisse de l'épidémie, les gens se sentent moins concernés par la vaccination, l'autre hypothèse est celle des rendez-vous pris pour la deuxième dose qui vont tomber en plein milieu de l'été alors que les gens seront sur leur lieu de vacances". Sophie Lizé explique aussi que "depuis l'ouverture de la vaccination aux plus de 18 ans il y a des rendez-vous qui ne sont pas honorés avec très souvent des gens qui ne préviennent même pas".

Une gestion des stocks encore plus serrée

Au centre de vaccination de Saint-Avertin le responsable Laurent Salsac regrette le manque de civisme de certaines personnes qui ne préviennent pas qu'elles ne vont pas se déplacer "quand les gens ne viennent pas et que les flacons sont ouverts, les doses sont perdues, cette semaine nous avons dû jeter une dose et lorsque l'on appelle les personnes, l'excuse est celle du contre-temps ou de l'oubli, du coup nous sommes sur une stratégie de gestion des stocks à l'heure près".