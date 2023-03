Indre-et-Loire : seuls 41% des 50-74 ans font le dépistage du cancer colorectal

L'hôtel de ville de Tours va être éclairé en bleu à partir de ce mercredi soir et durant toute la première semaine de mars. Une façon de s'associer à Mars Bleu, un mois de promotion de dépistage du cancer colo-rectal, l'équivalent de ce qu'est Octobre Rose pour le cancer du sein. Avec 17.000 décès par an, le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Ce nombre de morts pourrait baisser drastiquement si les français étaient plus nombreux à se faire dépister.

Toute la population âgée de 50 à 74 ans reçoit une lettre de l'assurance maladie, tous les deux ans, pour l'inviter à faire ce dépistage. Il faudrait 65% de participation pour faire baisser la mortalité de ce cancer. On en est loin : elle stagne autour de 41% en Indre-et-Loire, et 35% au niveau national. Pourtant, ce prélèvement de selles est indolore, facile et rapide. On l'effectue chez soit, quand on veut, et ces 5 minutes, tous les deux ans, peuvent apporter un bénéfice considérable puisque le cancer colorectal dépisté tôt se guérit neuf fois sur dix.

Malheureusement, par manque de dépistage, "le cancer colorectal tue actuellement en France trois fois plus de monde que les accidents de la route" souligne le docteur Sengchan-Vidal "43.000 nouveaux cas sont détectés chaque année, ce qui en fait le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, le troisième plus fréquent chez l'homme". Pour la première fois, cette année, des kits de dépistage du cancer colorectal sont disponibles en pharmacie.

Les tourangelles, championnes de France du taux de dépistage du cancer du sein

Toujours à propos de cancer, il faut relever aussi que les derniers chiffres montrent que les tourangelles sont les françaises qui répondent le plus à l'invitation pour le dépistage du cancer du sein. L'an dernier, 63% des habitantes d'Indre-et-Loire invitées à faire ce test l'ont réalisé. C'est un record en France et c'est dix points au-dessus de la moyenne nationale.