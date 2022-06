Indre-et-Loire : situation tendue cet été pour les urgences du CHRU de Tours

Mardi 7 juin, les soignants dans toute la France ont une nouvelle fois manifesté pour demander de meilleurs salaires mais surtout des renforts en personnel. Le manque de personnels provoque actuellement la fermeture ou perturbe le fonctionnement de plus d'une centaine de services d'urgence en France.

En Indre-et-Loire, les urgences de l'hôpital de Chinon sont restées fermées trois semaines faute de personnels et ont pu rouvrir ce mercredi matin 8 juin mais "pas dans des conditions optimum" selon le représentant de FO-Santé. La maternité, fermée pour les mêmes raisons, n'a pas pu encore rouvrir.

Les urgences de Chinon rouvrent, celles de Loches sont à la peine

A l'hôpital de Loches, les urgences fonctionnent encore et les médecins sont à leur poste. C'est le personnel paramédical de jour qui est concerné par des arrêts-maladie depuis le milieu de semaine dernière selon la CGT. Sur la quinzaine d'aides-soignantes et d'infirmières qui travaillent aux urgences de Loches, il ne reste que trois titulaires. L'hôpital s'est organisé avec le personnel de nuit, des salariés d'autres services et des intérimaires.

Aux urgences de Tours, responsabilité collective pour surmonter la crise

Face à une telle situation et sans visibilité réelle sur les plannings de l'été, le Professeur Laribi, chef du service des urgences du CHRU de Tours, a mis en place une forme de "tri" ou de pré-diagnostic des patients lorsqu'ils se présentent "pour qu'ils soient pris en charge par les bons praticiens", par exemple leur médecin généraliste. "On a tous cette responsabilité pour faire que l'été se passe au mieux mais la situation est extrêmement tendue dans notre département comme au niveau national" insiste le Professeur Laribi.

Encore faut-il que les patients puissent trouver un médecin le soir ou les week-ends, d'où les contacts entre les urgentistes et les généralistes à la fois via le conseil de l'Ordre des médecins et la CPT (Communauté prévisionnelle de santé), l'Agence régionale de santé vient de valider la création d'une maison médicale de garde mise en place en septembre prochain qui accueillera un généraliste sur le site de l'hôpital Trousseau de Tours pour prendre en charge des patients relevant de la médecine générale de 20h à minuit la semaine et de 12h à minuit le week-end.

La vraie problématique : un manque d'infirmières et d'aides-soignantes

"Clairement, on a besoin de trouver des solutions à court terme pour nous permettre de réfléchir à plus long terme explique le Professeur Laribi. Il va falloir que l'on donne du sens au travail, qu'on définisse des seuils de patients par soignant. Tout le monde parle de salaires, mais lorsque je discute avec les infirmières, les aides-soignants et les médecins, ce n'est pas ce qui vient en premier. En première intention, c'est : je veux travailler dans de bonnes conditions, avoir du temps à passer avec les patients".

"Les lits sont disponibles mais on a pas le personnel pour armer ces lits" ajoute le Professeur Laribi, chef des urgences du CHRU de Tours