Indre-et-Loire, France

La ville de Tours se mobilise pour cette 22ème journée nationale de prévention du suicide, ce jeudi 8 février. Des ateliers commencent à 14 heures à l'Université Rabelais et le film " 2 temps 3 mouvements" va être projeté au CGR de Tours Centre.

Tout au long de l'année, l'association SOS Amitié Touraine est là pour aider les personnes qui pensent au suicide. Elle a toujours autant de travail car même si le nombre de suicides baisse, en France et en région Centre-Val-Loire, ce chiffre reste haut. En 2014, on compte près de 9.000 suicides en France.

" J'étais en écoute avec un monsieur qui avait une crise d'angoisse très forte. Il respirait très fortement. Je lui disais que j'entendais sa respiration. Je reconnaissais sa souffrance ", explique Christian, écoutant depuis un an et demi. Il est là, avant tout, pour écouter et ne cherche pas à donner de conseils. Un état dépressif peut parfois être le signe de pensées suicidaires.

Près de 300 appels par an concernent des pensées suicidaires

Sur 10.000 coups de fil par an, entre 2 à 3% de ces appelants annoncent avoir pensé au suicide ou disent avoir fait une tentative de suicide. Un chiffre sûrement plus important car Antoine, le président de SOS Amitié Touraine, indique que les écoutants ne peuvent répondre qu'à un appel sur cinq. " On ne peut pas écouter 24h / 24 car nous ne sommes pas assez nombreux. Nous sommes une trentaine d'écoutants ", explique-t-il.

SOS Amitié vient désormais en aide via Internet

L'association répond aux mails et permet aussi de discuter par chat. " Sur internet, ce sont surtout les jeunes, de 12 à 25 ans. Au téléphone, on avait de moins en moins de jeunes donc avec internet, on essaie d'être au plus près des besoins ", souligne le président de l'association.

Pour joindre SOS Amitié, il suffit d'appeler au 09.72.39.40.50 ou au 02.47.54.54.54, ou encore, de les contacter via leur site : www.sos-amitie.com