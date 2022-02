Indre-et-Loire : tous les centres de vaccination "mis en sommeil" à la fin de la semaine

Sur les six centres de vaccination contre le Covid-19 qui étaient encore ouverts en Indre-et-Loire au début du mois de février, il n'en restera plus aucun le samedi 26 février au soir. Tous seront "mis en sommeil" jusqu'au mois d'avril. En clair, les locaux restent préemptés si des besoins se font ressentir mais on se dirige plutôt vers une fermeture définitive pour permettre à la médecine de ville de prendre le relais.

Le centre de Neuillé-Pont-Pierre déjà fermé

À Amboise, le centre de vaccination fermera vendredi après-midi de 14h à 16h, lui qui n'accueillait plus le public que deux jours par semaine depuis le mois de janvier. "La demande est moins importante, reconnait Magali Lecoutre, la responsable. Comme tout le monde ou presque est vacciné, on n'a plus réellement de raison d'être. On a 170 personnes par semaine actuellement, ce qui est peu."

À Chinon, les dernières injections seront aussi réalisées vendredi pour les adultes, alors qu'une rallonge est accordée jusqu'au 9 mars pour les enfants de 5 à 11 ans. Au plus fort de l'épidémie, 3.300 personnes venaient s'y faire vacciner. C'est 10 fois moins aujourd'hui.

Pour Loches et les deux centres de la métropole tourangelle, celui des Halles et de Joué-lès-Tours, la mise en sommeil est aussi programmée samedi.

Le centre de vaccination de Neuillé-Pont-Pierre, quant à lui, est déjà fermé depuis le 12 février.