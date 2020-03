Indre-et-Loire : treize cas de coronavirus, sept nouveaux de cas en 24h

L'Indre-et-Loire a franchi un nouveau palier dans le nombre de cas atteints par le coronavirus. Le département compte désormais sept nouveaux cas confirmés, soit un total de treize cas dans le département. L'Indre-et-Loire est le département le plus touché de la région Centre-Val de Loire. La propagation du Covid-19 prend donc une nouvelle tournure en Touraine, avec un doublement du nombre de cas.

Les personnes atteintes sont vulnérables

Les sept nouveaux cas confirmés vivent ensemble, dans une congrégation religieuse. Ils "mènent une vie communautaire autonome ce qui explique la contamination" écrit l'Agence régionale de santé dans un communiqué. Ils sont tous âgés, très vulnérables. A ce jour, deux personnes sont hospitalisées à l'hôpital de Tours. Une enquête épidémiologique diligentée par l’ARS Centre-Val de Loire est en cours. Il s'agit d'identifier le cheminement du virus, pour arriver dans la congrégation, et savoir aussi si les personnes atteintes ont pu en contaminer d'autres.

De vingt à trente cas en région Centre-Val de Loire en l'espace de 24h

Dix nouveaux cas de coronavirus COVID-19 ont été confirmés ce jeudi en région Centre-Val de Loire. On dénombre désormais 30 cas confirmés (1 dans le Cher, 5 en Eure-et-Loir, 13 en Indre-et-Loire, 1 en Loir-et-Cher, 10 dans le Loiret). Dans le Loir-et-Cher, les enseignants et les personnels du lycée Pontlevoy, près de Montrichard, ont été en contact avec les deux lycéens qui ont été confirmés Covid-19 ont été informés de la situation par l'ARS. Les parents et les élèves l'ont également été. Le lycée et le collège restent fermés jusqu'à nouvel ordre.