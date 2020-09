L'information a été révélée ce lundi matin par l'Agence régionale de santé de la région Centre Val de Loire et confirmée par l'Ehpad Le Clos Saint Vincent et la mairie de Rochecorbon. 22 résidents sont contaminés mais aussi 8 salariés.

En Touraine, un décès et une trentaine de contaminations au Covid 19 dans un l'Ehpad de Rochecorbon

La situation est inquiétante dans l'Ehpad Le Clos Saint Vincent de Rochecorbon frappé de plein fouet par la Covid-19. Un foyer épidémique a été détecté (ou cluster) dans l'établissement. L'information a été révélée par l'Agence régionale de santé de la région Centre Val de Loire et confirmée par l'Ehpad et la mairie de la ville. Il y a actuellement une trentaine de cas dans l'Ehpad, 22 chez des résidents et 8 chez des salariés. Une résidente est décédée.

L'établissement est d'abord alerté le 30 août que son médecin coordinateur est positif à la Covid 19. Cela met la puce à l'oreille à la maison de retraites, des tests sont réalisés et dès le 3 septembre un premier cas est confirmé. Un dépistage massif est mis en place dès le lendemain, tous les résidents et les salariés sont testés. Les visites sont interdites.

Une résidente de 89 décédée samedi 12 septembre

Résultat le 5 septembre on apprend que 10 résidents et 3 salariés sont malades. Tous les résidents contaminés sont isolés dans leurs chambres et deux d'entre eux sont hospitalisés. Une équipe d'hospitalisation à domicile est mobilisée deux fois par jour dans la maison de retraite.

Mais samedi 12 septembre,une résidente de l'Ehpad, de 89 ans "en fin de vie" selon l'ARS succombe à la covid 19. Pour les autres, "l’ensemble des résidents va bien, certains présentent des symptômes pour l’heure "sans gravité"" selon la direction de l'Ehpad.

"L’établissement a reçu le soutien depuis le premier jour de ses tutelles Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire et les services sociaux et médico-sociaux du Département", précise-t-elle dans un communiqué. "Nous mobilisons des renforts par nos réseaux personnels, la réserve sanitaire nous a attribué quelques ressources mais nous en aurons encore besoin sur la durée."