Indre-et-Loire : un rebond "indéniable" de l'épidémie de Covid-19, 2 000 personnes déjà vaccinées

Lors de la présentation du dispositif de vaccination pour les personnes âgées de 75 ans et plus, la préfète d'Indre-et-Loire a appelé à la vigilance. Le taux d'incidence a progressé de 80 points en trois jours dans l'agglomération de Tours, selon l'ARS.

Il y a des signes "indéniables" du rebond de l'épidémie de Covid-19 en Touraine, estime la responsable de l'Agence régionale de Santé en Indre-et-Loire. D'après le dernier bilan effectué par les autorités ce mercredi soir, le taux d'incidence est de 122 cas pour 100 000 habitants dans le département, de 189 pour 100 000 habitants sur l'agglomération de Tours, "ce chiffre est en hausse de 80 points en seulement trois jours" affirme Myriam Sally-Scanzi, la responsable de l'ARS dans le 37, "on est revenu à la situation d'avant premier confinement". Le taux de positivité des tests est de 6,5 %.

6 centres de vaccination en Touraine

La préfète d'Indre-et-Loire Marie Lajus a donc appelé à la vigilance. La représentante de l’État a par ailleurs présenté le dispositif de vaccination pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Comme nous vous l'annoncions, six centres (et non sept, le site de Saint-Cyr n'ayant pas été retenu) vont voir le jour en Touraine à partir de lundi. Cinq dans un premier temps à Tours (aux Halles), Joué-lès-Tours (à la maison des associations), Chinon (salle Descartes), Neuillé-Pont-Pierre (centre médical du SDIS) et Amboise (salle des fêtes). Un centre ouvrira à Loches, "vraisemblablement" le 25 janvier selon la préfète. Des centres qui ont vocation à rester pérennes pour la suite de la campagne de vaccination.

Ces centres - gérés par les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé - pourront fournir entre 2 000 et 3 000 doses de vaccins par semaine dans un premier temps, avant "une montée en puissance" affirme Marie Lajus.

2 000 personnes déjà vaccinées

Les rendez-vous se feront exclusivement par téléphone (le gouvernement doit présenter ce numéro jeudi) ou par internet, via des plateformes comme Doctolib. Les collectivités locales seront mobilisées pour aider toute personne qui ne pourra pas se déplacer au centre de vaccination.

A ce jour, 2 000 personnes (résidents des Ehpad et personnels soignants de plus de 50 ans) ont reçu la première dose de vaccin en Touraine.