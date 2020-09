Indre-et-Loire : un troisième décès lié au Covid-19 dans un Ehpad de Rochecorbon

On a appris un troisième décès lié au Covid-19 dans l'Ehpad Le Clos Saint-Vincent, à Rochecorbon. Il s'agit d'une femme de 102 ans selon la directrice de l'établissement.

Après le décès de deux résidentes à la mi-septembre, le Clos Saint-Vincent de Rochecorbon est à nouveau endeuillé. Une résidente de 102 ans est morte du Covid-19 dans cet Ehpad, ce samedi 19 septembre.

Au début du mois de septembre, l'Agence régionale de santé (ARS) avait relevé une trentaine de cas positifs dans cet Ehpad, 22 du côté des résidents. Parmi les deux résidentes décédées, l'une avait 89 ans et l'autre avait 90 ans. Et toujours selon l'ARS, il s'agissait du plus gros foyer épidémique de l'Indre-et-Loire.