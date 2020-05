Indre-et-Loire : Une brigade sanitaire prête à intervenir pour éviter des nouvelles contaminations au Covid-19

C'est un des outils principaux en France pour éviter une seconde vague de malades du Covid-19. A partir de ce lundi 11 mai, date du début du déconfinement, chaque département disposera d'une "brigade sanitaire". Elle a pour mission d'identifier les personnes atteintes par le Covid-19 et d'éviter l'apparition de nouveaux foyers d'infections.

En Indre-et-Loire, 45 personnes feront partie de cette brigade. Ce sont principalement des employés de la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie.

Joindre et isoler les "cas contacts"

Selon Thierry Lefèvre, le directeur de CPAM d'Indre-et-Loire ce dispositif doit permettre de casser la chaîne de contamination. "La brigade est chargée de joindre toutes les personnes qui ont été en contact avec des personnes malades. D'abord pour leur demander de se mettre à l'isolement, d'aller très vite passer un test pour savoir si elles même sont positives au virus ou non, et ensuite de pouvoir les protéger, leur fournir des masques et éventuellement si elles ne peuvent pas travailler, leur fournir un arrêt de travail", détaille Thierry Lefèvre.

L'Auberge de jeunesse de Tours réquisitionnée pour isoler ceux qui ne peuvent pas rester chez eux

La priorité est donc l'isolement, il doit être le plus rapide possible selon lui : "Il faut rapidement aller se faire tester si on a des symptômes, attendre un délai de sept jours s'il n'y a aucun symptômes (...) Il faut rapidement se mettre à l'isolement, de préférence à son domicile si c'est possible s'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage qui est une personne fragile, ou si son logement est suffisamment adapté pour lui permettre de s'isoler du reste de la cellule familiale et si cela n'est pas possible il y a, en contact avec la préfecture, une possibilité d'avoir un isolement dans des lieux dédiés" précise le directeur de CPAM d'Indre-et-Loire.

Cet espace dédié et réquisitionné pour mettre à l'isolement les personnes malades par la préfecture d'Indre-et-Loire sera l'Auberge de jeunesse de Tours avenue de Grammont.