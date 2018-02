La Préfecture d'Indre-et-Loire a décidé de déclencher une procédure d'alerte jusqu'à minuit en raison d'une pollution aux particules fines. La vitesse est limitée à 110 km/h sur les autoroutes et abaissée de 20 km/h sur les 2x2 voies.

En raison des prévisions de dégradation de la qualité de l’air ambiant pour les prochains jours, indiquant un niveau élevé de PM10 (micro-particules), la procédure d’alerte est activée pour l’ensemble du département d'Indre-et-Loire, à compter de ce vendredi et jusqu’à minuit. Cet épisode de pollution est imputable à des conditions anticycloniques stables et persistantes sur la moitié nord de la France.

Mesures réglementaires

• La vitesse maximale autorisée sur les 2 × 2 voies est abaissée aujourd'hui de 20 km/h, sans toutefois descendre en dessous de 90 km/h : 130 → 110 km/h (autoroutes), 110 → 90 km/h (voies rapides). Cette mesure est indiquée aux usagers de la route au travers des panneaux à messages variables (PMV), dans la mesure de leur disponibilité. Les contrôles de vitesse pourront être réalisés sur les axes concernés.

1. Mesures générales • Les dérogations de brûlage à l’air libre des déchets verts sont suspendues sauf, pour le motif de sécurité publique.

2. Secteur industriel • Les installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) mettent en oeuvre les dispositions prévues dans leur arrêté d’autorisation d’exploiter.

3. Secteur agricole • La pratique de l’écobuage et les opérations de brûlage à l’air libre des résidus d’élagage sont proscrites, sauf pour le motif de sécurité. • L’enfouissement rapide des effluents sur sol nu est imposé.

Recommandations sanitaires

Pour la population générale, il est recommandé : de réduire les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) ; en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par exemple : essoufflement, sifflements, palpitations), de prendre conseil auprès de votre pharmacien ou de Tours, le 23 février 2018 consulter son médecin. Il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation, lors d’un épisode de pollution, ne justifie pas des mesures de confinement) et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en s’exposant à des facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison, …