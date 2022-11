Indre : huit médecins généralistes sur dix en grève jeudi et vendredi

On n'a pas l'habitude de les voir faire grève. Pourtant, les médecins généralistes de l'Indre sont très nombreux à prévoir de cesser le travail jeudi 1er décembre et vendredi 2 décembre. Un mouvement national, à l'appel de plusieurs syndicats pour protester contre leur charge de travail et réclamer des moyens supplémentaires.

ⓘ Publicité

"Les médecins n'en peuvent plus"

"Environ 80% des médecins généralistes vont faire grève", assure Sylvaine Le Liboux, médecin généraliste à Valençay et représentante départementale de la confédération des syndicats médicaux français (CSMF). Elle-même cessera le travail pendant deux jours. "Les médecins sont fatigués, ils n'en peuvent plus, surtout dans l'Indre où nous sommes très peu nombreux", explique-t-elle. "Dans notre département, nous sommes 120 médecins pour 220.000 habitants, ça fait une moyenne de 1.800 patients par médecin ! La moyenne nationale est de 1.000"

"On a de moins en moins de temps, pour prendre en charge des patients de plus en plus âgés, avec des pathologies de plus en plus lourdes. C'est stressant", détaille la médecin. "On a besoin de pouvoir embaucher des secrétaires, des aides médicaux, et c'est impossible avec une consultation à 25 euros". La CSMF demande une hausse du tarif de la consultation à 30 euros, et 60 euros pour les consultations spécialisées.

Le 116 ou le 117 pour accéder aux soins

Les patients dont la consultation aurait dû avoir lieu jeudi ou vendredi ont été prévenus, et un accès aux soins est quand même maintenu dans l'Indre. En cas d'urgence non vitale, vous pouvez composer le 116 ou le 117. En cas d'urgence vitale, il faut se tourner vers le 15 ou les urgences. Le mouvement doit durer jusqu'à samedi matin, mais Sylvaine Le Liboux l'assure, "la contestation va durer"