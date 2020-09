Indre : le député Jolivet favorable à la suppression des agences régionales de santé

François Jolivet, député LREM de l'Indre, milite pour la suppression des agences régionales de santé (ARS). Il souhaite les remplacer par une entité à l'échelle départementale. Une idée défendue dans une tribune publiée par Le Quotidien du Médecin. Il dresse un très mauvais bilan des ARS. "L’offre de soins a-t-elle augmenté dans les territoires ? Non. Les besoins en santé de la population sont-ils satisfaits ? Non. Les dépenses sont-elles rationalisées ? Sans doute un peu, mais dans une logique de court terme de réduction de l’offre de soins", déplore François Jolivet, qui estime que "les ARS ont désarmé les territoires et accru les inégalités".

La gestion de l'épidémie de Covid-19 est également vivement critiquée. "Les Agences Régionales de Santé n’étaient pas prêtes à gérer l’urgence d’une pandémie. Elles ont complexifié la tâche des médecins, des infirmiers libéraux et des personnels hospitaliers", dénonce le député de l'Indre.

"Ces agences sont devenues des monstres froids qui gèrent l’organisation du système de santé sur tableur Excel

Les zones rurales, premières victimes des décisions des ARS

Pour le député La République en Marche, la gestion des agences régionales de santé laissent à désirer. "Les habitants des zones rurales sont les premières victimes de ces décisions qui les éloignent des services de santé", écrit François Jolivet dans cette tribune. Il demande donc la suppression des ARS, une volonté déjà exprimée en février 2019 dans un amendement sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé. Il réclame une entité plus locale, au niveau départemental.