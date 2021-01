Dans l'Indre, les élus locaux très remontés contre les couacs de la vaccination contre le Covid-19

En Berry aussi, la colère monte pour dénoncer les débuts de cette campagne vaccinale pour les plus de 75 ans et les personnes à la santé fragile. A Villeudieu-sur-Indre, où un centre de vaccination est ouvert depuis hier, le maire Xavier Elbaz est très remonté. Sur sa page Facobook et dans un communiqué transmis ce mardi matin, l'élu a fait savoir que, faute de visibilité sur les approvisionnements des vaccins selon toute vraissemblance, l'Agence régionale de santé, a demandé aux médecins d'arrêter immédiatement de prendre des rendez-vous pour les futures injections, et ce sur l'ensemble des huit centres du département.

"Amateurisme"

Xavier Elbaz se dit effaré et dénonce, "Cette décision a été prise sans qu'aucun élu n'ait été associé, alors que nous sommes ceux qui avons porté l'ouverture de ces centres et qui assumons chaque jour les milliers d'appels et réclamations de nos concitoyens qui demandent à être vaccinés.". Le directeur de cabinet de Gil Avérous, maire de Châteauroux, interroge également, "Que devons-nous dire, ce matin, aux habitants de nos communes ? Les élus, seuls à rendre compte devant nos concitoyens et légitimés par le suffrage universel sont-ils encore décisionnaires ou sont-ils la 5e roue d'un carrosse administratif tout puissant ?" Sur sa page Facebook, Xavier Elbaz parlait ce lundi soir "d'amateurisme"

Xavier Elbaz, maire de Villedieu-sur-Indre. Interview : Régis Hervé Copier

Xavier Elbaz parle "d'amateurisme" - Capture d'écran Facebook

Gil Avérous, le maire de Châteauroux dénonce lui aussi un manque de concertation et d'information des maires où des centres ont été montés : "Les élus locaux n’ont ni été consultés, ni même informés. Les prises de rendez-vous en ligne ont donc été stoppées sans aucun message à destination de la population. Cette manière de faire n’est pas respectueuse des citoyens".