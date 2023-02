Indre : pas de fermeture anticipée pour l'unité de soins continus du Blanc ?

C'est un nouvel épisode dans le feuilleton qui occupe le début de l'année sur le territoire du Blanc.

Il y a un mois, on apprenait que l'unité de soins continus de l'hôpital était menacée de fermeture à compter du mois de juin. Quinze jours plus tard, la date de fermeture était avancée à fin février. Cette fois, selon la sénatrice LR de l'Indre, Frédérique Gerbaud, c'est de nouveau la date du mois de juin qui serait retenue. "L'intégralité du personnel de ce service a reçu ses tableaux de service pour le mois de mars. Et François Braun, ministre de la santé, que j'ai personnellement rencontré, m'a assuré que l'unité, telle qu'elle est actuellement constituée, continuerait de fonctionner en l'état jusqu'en juin".

Quelques mois de sursis accordés donc, le temps de permettre à la sénatrice et aux élus du territoire ainsi qu'au comité de défense de l'hôpital du Blanc, de présenter un projet pour l'hôpital. Pour le constituer, ils font appel à l'expertise d'un cabinet extérieur chargé de quantifier l'offre de soins du territoire.

**Frédérique Gerbaud dit s'être sentie entendue par le ministre qui lui aurait dit "**être ouvert à un projet ambitieux pour le Blanc". Reste à savoir ce que recouvre la réalité du terme "ambitieux" et à s'assurer que le gouvernement, la direction de l'hôpital et les élus du territoire lui attribuent la même définition.