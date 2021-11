Indre : pour lutter contre les déserts médicaux, "il faut utiliser tous les leviers", estime François Avisseau

Deux élus berrichons se mobilisent pour tenter de faire venir des jeunes médecins dans l'Indre. François Avisseau, conseiller départemental socialiste, et Frédérique Gerbaud, sénatrice LR, ont obtenu une première avancée concernant les stages des étudiants en médecine à la fac de Limoges.

Dépasser les clivages politiques pour lutter contre la désertification médicale. La sénatrice LR de l'Indre, Frédérique Gerbaud, et François Avisseau, conseiller départemental socialiste et doyen de la faculté de lettres de Limoges, travaillent ensemble depuis des semaines sur la problématique de l'accès aux soins dans le département.

Ils annoncent avoir obtenu une première avancée. Ils ont obtenu l'accord des doyens des facultés de médecine de Limoges et de Tours pour que les jeunes étudiants à Limoges puissent venir faire leur internat (leurs stages du troisième cycle de leurs études) dans l'Indre s'ils le souhaitent. Une façon de préparer une installation sur notre territoire, une fois leurs études terminées. "C'était possible, mais limité, conditionné. L'idée était de le faciliter, explique François Avisseau, invité de France Bleu Berry ce lundi 29 novembre. C'est la raison pour laquelle, avec Frédérique Gerbaud, nous nous sommes tournés vers les décideurs, c'est à dire les doyens et les ARS. Nous sommes allés taper à la porte".

François Avisseau et Frédérique Gerbaud. © Radio France - Émeline Ferry

"Nous n'avons pas la prétention d'avoir trouvé la panacée, mais simplement d'avoir contribué peut être à débloquer un des verrous, poursuit-il. Ce dispositif ne pourra fonctionner que si on en fait la promotion. Je parle directement aux jeunes qui nous écoutent, peut-être en allant au lycée. Si vous allez faire médecine à Limoges, vous pourrez, et nous vous invitons, bien évidemment, à faire votre stage de troisième cycle dans l'Indre".

Quelles solutions face à la désertification médicale ?

"Nous avons perdu en dix ans un quart de nos généralistes dans l'Indre. C'est une véritable hémorragie, estime François Avisseau, en citant les données du Conseil de l'Ordre des médecins. Nous ne pouvons pas nous permettre de choisir entre deux leviers. Il faut tous les utiliser".

L'élu explique que l'un de ces leviers possibles est de discuter avec d'autres centres hospitaliers de la région pour obtenir des renforts. "On a profité de notre visite auprès du doyen de Tours, qui est notre doyen de référence, pour l'alerter sur la situation très préoccupante de certains services de l'hôpital public dans l'Indre et notamment en cardiologie et gynécologie", détaille-t-il. Cela va déboucher sur une réunion en janvier, "qui permettra de voir dans quelle mesure la faculté de Tours peut mettre des moyens dans ces services qui sont tout à fait vitaux pour notre territoire".