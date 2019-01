Indre : un centre périnatal pour remplacer la maternité du Blanc

Le Blanc, France

C'est dans un étage réaménagé du centre hospitalier que s'est installé provisoirement le centre périnatal de proximité du Blanc. Des médecins, des sage-femmes, de puéricultrices composent la nouvelle équipe de unité femme-enfant de l'hôpital qui remplace la maternité, fermée depuis cet été.

Un pôle qui comprend des offres élargies pour les femmes enceintes, mais aussi les autres. Au total, trois types de soins sont assurés : un suivi gynécologique classique, un centre de planification et de prévention, et un service de soin pré et post naissance. Cela va du soin classique aux prestations plus spécifiques comme l'hypnose pour les futures mamans, des massages et de la réflexologie plantaire pour les nouveaux-nés.

"Une injure" pour les défenseurs de la maternité

Mais pour les opposants à la fermeture de la maternité, rien ne remplacera la possibilité d'accoucher près de chez soi. Pour eux, ce centre prénatal de proximité est une "provocation", une "injure", un "crime" même, qui ne permet pas d'assurer un accouchement sécurisé pour les femmes du Blanc. "Un scandale" pour la maire du Blanc Annick Gombert qui dénonce "une mise en danger de la vie d'autrui". Avec d'autres élus elle compte d'ailleurs engager une action contre l'État pour dénoncer la fermeture des maternités de proximité.

Du côté de la direction de l'hôpital on se veut rassurant. Les accouchements pourront être pris en charge en cas d'extrême urgence, et un suivi attentif des femmes enceintes permettra d'éviter au maximum les risques lors de l'accouchement.