Indre : un pistolet utilisé par les pompiers pour détruire les nids de frelons asiatiques sans danger

Châteauroux, France

C'est l'arme qui devrait révolutionner la lutte contre le frelon asiatique : le PILP, le pistolet insecticide longue portée ! Il permet d'attaquer les frelons à distance depuis le sol et donc sans déployer de grande échelle. Après un an d'expérimentation d'un premier prototype, les tests sont concluants : le département de l'Indre veut généraliser son usage.

Jusqu'à 2 000 euros l'unité

"Avec un pistolet, c'est traité en 30 minutes avec seulement deux hommes. Alors que sans, ça mobilise 4 sapeurs pompiers pendant plus d'une heure avec le déploiement de la grande échelle", témoigne le colonel David Sarrazin, directeur adjoint des pompiers de l'Indre. Le coût de ce pistolet n'est pas neutre : entre 1 700 et 2 000 euros. En équiper tous les centres de secours du département, c'est-à-dire une soixantaine de pistolets, représentera un budget conséquent.

Mais sur le long terme, cela permettra de faire des économies. "Lorsque les pompiers vont faire des interventions difficiles, ça peut coûter plus de 400 euros. Et _quand on sort la grande échelle, ça peut grimper jusqu'à 700 euros_", explique Serge Descout, le président du conseil départemental de l'Indre. "On voulait quelque chose de pratique. On envoie une petite rafale de billes et le problème devrait être réglé. Des économies, une efficacité redoublée et ça soulagera nos pompiers qui n'auront pas à se déplacer dans tout le département", conclut Serge Descout.