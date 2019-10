Indre : une femme accouche en urgence à l'hôpital du Blanc

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Ce mercredi après-midi, une femme sent des contractions. Cette habitante du Blanc appelle les pompiers. Le docteur Nicolas Duthoit, médecin sapeur-pompier, est contacté. Il se rend au domicile de la femme enceinte et constate l'imminence de l'accouchement. "La dilatation était complète et la tête du bébé était engagée. J'ai appris par le SMUR qu'il y avait une consultation de gynécologie au même moment à l'hôpital du Blanc et qu'il acceptait la prise en charge", explique Nicolas Duthoit.

10 minutes après son admission, la femme enceinte accouche. Une sage-femme et une gynécologue étaient présents au centre périnatal de proximité au même moment. Ils ont procédé à l'accouchement qui s'est bien déroulé même s'il a fallu faire une transfusion en raison d'une perte de masse sanguine de la femme. "C'était une situation où il fallait réagir rapidement. S'il n'y avait pas eu la présence du gynécologue, l'accouchement aurait eu lieu à domicile avec tous les risques encourus", précise Nicolas Duthoit.

Pour le collectif Cpasdemainlaveille, cette situation ne démontre pas l'efficacité du centre périnatal de proximité. "Cette dame a eu la chance d'accoucher en pleine journée, un jour où il y avait un gynécologue. Il n'y en a pas tous les jours des gynécos au Blanc ! Elle a tapé dans le mille à la bonne heure et avec le bon personnel", insiste Claire Moreau, membre du collectif. "À 17h30, ça aurait été compliqué. À 20h30, à 22h, à minuit, à 8 heures du matin, l'accouchement n'aurait pas été possible", ajoute-t-elle.