Inauguré officiellement vendredi 16 mars, un centre pédiatrique se développe à Plaisance-du-Touch. Une quinzaine de praticiens consultent depuis mai dernier et une école et une crèche vont notamment ouvrir. Précisions.

Plaisance-du-Touch, France

C'est une première en Occitanie.

Dans la zone de la Ménude, à Plaisance-du-Touch, à l'ouest de Toulouse, en Haute-Garonne, un centre pédiatrique est sorti de terre.

1 600 mètres carré

Sur 1 600 mètres carré et deux étages, des psychologues, psychomotriciens, ostéopathes, kinés et sages-femmes etc. ont leur cabinet. Ils consultent depuis mai 2017, mais ont inauguré officiellement leur locaux ce vendredi 16 mars. Un regroupement de praticiens, tous spécialistes de la petite enfance, cela peut sembler aller de soi, et pourtant c'est inédit dans la région (hors hôpitaux bien sûr).

Au 1er étage. © Radio France - Clémence Fulleda

Au 2e et dernier étage du bâtiment. © Radio France - Clémence Fulleda

D'autant qu'ils travaillent tous main dans la main et veulent proposer, par exemple, des consultations croisées.

Ces praticiens, dont certains ont quitté une situation confortable pour se lancer dans l'aventure, assurent tous qu'ils travaillent pour le bien être de l'enfant. Leurs tarifs varient selon s'ils sont conventionnés ou pas, mais ne sont pas particulièrement plus chers qu'ailleurs.

Une école, une crèche, une ludothèque et une piscine

Dans le centre, tout est fait pour que les enfants se sentent bien : des couleurs douces, une salle de jeux, des livres etc.

Un espace de jeu est aménagé dans la salle d'attente. © Radio France - Clémence Fulleda

Il est également prévu qu'une ludothèque ouvre en 2019 ainsi qu'une petite piscine, un bassin d'apprentissage d'environ sept mètres sur dix.

Une école privée hors contrat doit aussi ouvrir à partir de septembre prochain. Les parents devront payer 600 euros par mois, mais les équipes travailleront de concert avec les praticiens et l'objectif est d'accueillir des élèves difficiles pour les aider à se réintégrer.

Enfin, une crèche avec cinq places (sur 21) réservées pour les enfants en difficulté va également ouvrir à l'automne prochain.