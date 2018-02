Le maire de Luttange a décidé de ne pas faire dans le détail. Les deux écoles de ce village de 950 habitants, situé entre Metz et Thionville, sont fermées quatre jours avant les vacances scolaires. Les 72 élèves restent donc chez eux à partir de ce mardi 20 février. La polémique sur les infections à répétition d’élèves a poussé Jean-Michel Werquin à prendre un arrêté municipal.

Quinze cas de dermatophytose (certains parents parlent de teigne) ont été détectés en quatre mois. Il s’agit d’un champignon microscopique sans gravité, selon l’agence régionale de santé, qui provoque des plaques rouges sur la peau. Il est transmis par la terre ou par des animaux comme des lapins, des cochons d'inde, des hamsters, des chats ou encore des chevaux.

J'ai pris cet arrêté pour ne pas faire de discrimination entre les élèves infectés et les autres. Je ne voulais pas renvoyer chez eux que les élèves touchés, donc tout le monde reste chez soi pour se soigner si besoin. Et puis, il y avait besoin de faire baisser la tension dans le village. On espère fortement que ce ne sera qu’un mauvais souvenir après les vacances. (maire de Luttange)