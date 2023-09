Inflation : pourquoi la lutte contre la diabète risque d'en pâtir en Bretagne

Une journée de prévention contre le diabète avait lieu ce mardi 12 septembre toute la journée à la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale à Quimper. Au programme : questionnaire, test sanguin, diététique et prévention sport-santé.

Un tiers des Français réduisent les portions de fruits et légumes

Le diabète est une maladie insidieuse : "On ne souffre pas, il n'y a pas de signes avant-coureurs clairs" rappelle Jean-Claude Ryo, le président de l'association des diabétiques du Finistère (AFD 29). Un sondage Odoxa pour France Bleu montre que l'inflation transforme assez radicalement les habitudes de consommation des Français : un tiers mange moins de fruits et de légumes, 60% consomment plus de pâtes et de riz.

Des arbitrages et des astuces

"Il est vrai qu'il est plus difficile qu'avant d'avoir une alimentation saine" reconnaît Karène, diététicienne à temps partiel à la clinique. "Il y a davantage d'arbitrages" reconnaît une autre professionnelle de santé. La diététicienne conseille donc de privilégier les légumes et les fruits surgelés ou en conserves, faute de mieux. Guy, un retraité venu se faire dépister, regarde à deux fois à la dépense : "Pour les fruits, on trouve des produits qui sont en fin de saison, comme les prunes, qui ne sont pas très chères, et pour les légumes, on compare les prix dans les magasins, on n'a pas le choix".

Mangez des légumineuses

Pour les féculents, dont la consommation doit rester raisonnée, les professionnels conseillent de varier les plaisirs avec les légumineuses (haricots blancs, lentilles) qui ont l'avantage de ne pas être trop chères. Pour les fringales, il vaut mieux privilégier les fruits secs qui, eux, sont malheureusement à des prix très élevés.

Bonne nouvelle de ce sondage Odoxa : 70% des Français privilégient les plats "fait maison", plus sains que les plats préparés. Un choix contraint, mais qui va dans le bon sens du point de vue de la diététique.