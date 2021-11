INFO FB Azur - Le taux d'incidence repasse au dessus du seuil de 100 cas pour 100.000 habitants

C'est un seuil hautement symbolique. Il n'avait plus été atteint depuis la fin de l'été. Le cap des 100 cas de covid pour 100.000 habitants franchi ce vendredi matin. Le taux d'incidence bondit ces derniers jours, il a presque doublé en deux semaines. La population qui est la plus touchée actuellement est jeune : les 30/49 ans.

L'aube d'une cinquième vague ?

Olivier Véran et Emmanuel Macron parlent cette semaine de début de cinquième vague. Mais pour l'instant elle ne se fait pas ressentir dans les hôpitaux azuréens. Avec 15% de la capacité de prise en charge, nous sommes loin des chiffres de l'été dernier, et puis le nombre de patients en réanimation et hospitalisés continue de baisser. Il y a 13 malades en réanimation pour cause de covid.