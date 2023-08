INFO FRANCE BLEU ALSACE : neuf médecins du Haut-Rhin veulent demander leur déconventionnement à la Sécu

Les médecins déconventionnés ne seront quasiment plus remboursés par la Sécurité sociale

Le mouvement est pour l'instant marginal, mais il existe : sur les 800 médecins généralistes que compte le Haut-Rhin, neuf ont engagé une procédure auprès de la CPAM pour être déconventionnés. En clair, ils souhaitent opter pour des honoraires libres. Les patients qui viendront les voir seront remboursés moins de 50 centimes par consultation.

"Je ne suis pas en guerre contre la Sécu, je veux juste pouvoir travailler comme je l'entends ."

Thomas Billey a 39 ans. Il est généraliste à Orschwihr, dans le vignoble. Dès le vendredi 1er septembre, il va opter pour ce mode d’exercice. Il affirme que sa démarche n'est pas motivée uniquement par l'argent : "Les patients ne viennent pas parce qu'ils sont remboursés, ils viennent parce qu'ils sont malades. Je les soigne, les examine, propose un diagnostic et un traitement. Mais aujourd'hui, la Sécurité sociale nous met des objectifs, des quotas sur certaines prises en charge, certains médicaments. Et dans un coin de ma tête, je me dis 'ce médicament, si je le prescris, je vais perdre ma prime'. Je ne suis pas en guerre contre la Sécu, je veux juste pouvoir travailler comme je l'entends."

Il est le médecin traitant de 1.200 patients. Il est tenu de les informer du changement. La CPAM va également leur adresser un courrier pour leur signaler que désormais il ne seront quasiment plus remboursés. Selon ses dires, une vingtaine d'entre eux ont choisi de le quitter à cause de ce déconventionnement, mais dans le même temps, il a accueilli 60 nouveaux patients, qui paieront "entre 35 et 50 euros la consultation".