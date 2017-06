Info France Bleu Azur : Des familles azuréennes victimes de la dépakine

Ce jeudi c'est la première étape pour l'indemnisation des victimes de la dékapine. Cet antiépileptique présente des risques élevés pour la santé du fœtus. Il y a des victimes dans les Alpes-Maritimes.

Marine Martin est la présidente de l'association des victimes de la dépakine. Elle était notre invitée à 7h50 ce jeudi sur France Bleu Azur.

"On se sent coupable en tant que mère"

L'association parle d'un scandale sanitaire. Après le médiator, l'affaire de la dépakine, ça concerne des milliers de victimes en France. Ce jeudi c'est l'entrée en vigueur du décret sur les modalités d'indemnisation. Un médicament qui a fait de nombreuses victimes dans les Alpes-Maritimes. A Nice 11 familles et 18 enfants sont touchés. Dans le département ça concerne 42 familles et 62 enfants. Marine Martin nous explique ce que peut provoquer ce médicament : "Dans 10% des cas ils ont des malformations du cœur et dans 40 % des cas il y a des troubles autistiques, des troubles du langage. Pour moi il n'y a pas de doute c'est la dépakine ce n'était pas marqué dans la notice. il y a une responsabilité du laboratoire mais aussi de l'état et des médecins. On se dit que même si c'était pas marqué dans la notice pourquoi mon instinct de mère ne m'a pas dit qu'il ne fallait pas que mon enfant prenne ce médicament."

Vous pouvez joindre l'association sur : apesac.org ou les contacter par téléphone au 01 76 54 01 34